Studenten vragen met spandoek aandacht voor tekort aan woningen Het spandoek in de universiteit. (Foto: Diyar Jassim)

LEIDEN - Acht internationale studenten hebben samen met de SP-jongerenpartij ROOD een 'banner drop' gedaan in het Lipsiusgebouw van de Universiteit Leiden. Op deze manier willen zij aandacht vragen voor het grote tekort aan woningen voor studenten. Met name voor de internationale studenten is het tekort aan woningen een groot probleem.

'De Universiteit Leiden haalt massaal studenten naar Leiden zonder daarvoor haar verantwoordelijkheid te nemen', zegt ROOD-woordvoerster Diyar Jassim tegen Unity.NU, mediapartner van Omroep West. 'De universiteit ziet de studenten als een verdienmodel, maar toont geen verantwoordelijkheid om ze fatsoenlijk te huisvesten.' De actievoerders hebben vier eisen richting de universiteit. Gratis noodhuisvesting, het realiseren van betaalbare huisvesting op redelijke afstand, een convenant tussen universiteit, gemeente en huisvestingsorganisaties om op lange termijn problemen op te lossen. En tot slot: de universiteit moet zich uitspreken tegen het financieringssysteem van universiteiten.

Snelle oplossing De studenten hopen dat er snel een oplossing komt vanuit de universiteit. 'Onlangs is een student nog teruggegaan naar zijn land van herkomst vanwege zijn noodsituatie. Het is de universiteit die er alles aan heeft gedaan om buitenlandse studenten binnen te halen vanwege de financiële voordelen, nu is het ook aan de universiteit om er alles aan te doen dat deze studenten zo snel mogelijk gehuisvest worden,' besluit Jassim.