Verdachte neersteken advocate blijft in cel

De advocate werd aangevallen in haar kantoor op de Jacob Leendert van Rijweg in Zoetermeer. | Foto: Regio15

ZOETERMEER - Eén van de drie verdachten die zijn gearresteerd voor het neersteken van een advocate in Zoetermeer blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de Haagse rechtbank donderdag bepaald in een regiezitting. Volgens de rechter bestaat er tegen de 20-jarige Amsterdammer Marwan I. 'een stevige verdenking' voor betrokkenheid bij dit incident.

In een kantoor aan de Jacob Leendert van Rijweg in Zoetermeer werd op 26 september 2017 een advocate met een mes in haar gezicht gestoken tijdens het spreekuur. Zij liep een slagaderlijke bloeding op en een litteken. De dader was een man met een bolhoedje. Hij is nog steeds voortvluchtig.

Er zijn drie mannen opgepakt die met de zaak te maken zouden hebben. De hechtenis van twee van hen is augustus verlengd. De derde, Marwan I., verscheen woensdag voor de rechter. Hij was op camerabeelden te zien in gezelschap van de man met het bolhoedje.



'Klinkklare onzin'

Zijn advocaat Henk Koopman vroeg om vrijlating van de verdachte, omdat er geen bewijs tegen hem zou zijn. De beelden toonden immers aan dat Marwan op de rotonde weg liep van het advocatenkantoor. Verder wond de advocaat zich nogal op over het politie-onderzoek naar zijn client waarbij van alles zou zijn misgegaan.

Een verhoor van een getuige was niet opgenomen door een storing in een apparaat en er ontbraken foto's. En een getuige had volgens de raadsman 'klinkklare onzin' verteld over een overval op het kantoor, waarbij 6000 euro was buitgemaakt. 'Ik krijg hier kromme tenen van', aldus de raadsman.



Waarheidsvinding in het geding

De regiezitting was emotioneel voor het slachtoffer dat aanwezig was. Koopman zei 'als collega van het slachtoffer' het verschrikkelijk' te vinden wat er gebeurd was. 'Iedereen moet zijn beroep in vrijheid kunnen uitoefenen.' Maar volgens de raadsman is de waarheidsvinding in het geding. 'Elk bewijs voor een opdracht aan de man voor het hoedje ontbreekt.'

Volgens de officier van justitie en de rechter blijven de verdenkingen tegen de verdachte overeind en moet hij dus blijven vastzitten. De rechtszaak wordt op 8 november voortgezet. Dan moeten ook de twee mede-verdachten verschijnen.