Den Haag wil bouwleges verlagen

DEN HAAG - Mensen en bedrijven uit Den Haag die woningen willen verbouwen krijgen volgend jaar een financieel voordeeltje. Het stadsbestuur van Den Haag wil namelijk op 1 januari de bouwleges verlagen. Dat staat in een voorstel dat het college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Het voordeel voor particulieren kan oplopen van enkele tientjes tot een paar duizend euro, bij grotere bouwprojecten gaat het om hogere bedragen. De reden van de verlaging is dat er ook dit jaar meer leges zijn binnengekomen doordat er aanzienlijk meer is gebouwd en geïnvesteerd in de stad. Een gemeente brengt voor het afgeven van een bouwvergunning kosten in rekening, meestal een percentage van de bouwsom. Uitgangspunt is dat leges kostendekkend zijn en de gemeente er niet aan verdient.

Wethouder Boudewijn Revis (VVD) denkt dat van de verlaging een stimulans kan uitgaan. 'De woningmarkt in Den Haag is redelijk overspannen. Er is vraag naar alle soorten woningen. Ook willen we samen met inwoners en lokale ondernemers naar kwalitatief betere huizen, schone energie en betaalbare warmte. Dan helpt het als je bij een bouwplan of verbouwing minder leges hoeft te betalen.'

