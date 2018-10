Den Haag onderneemt 'uiterste poging' om verhuizing Israëlische ambassade tegen te houden

DEN HAAG - Het Haagse stadsbestuur moet een 'uiterste poging' gaan ondernemen om ervoor te zorgen dat het Rijk en Israël op zoek gaan naar een andere plek voor de Israëlische ambassade dan het monumentale pand aan Plein 1813.

De Haagse gemeenteraad heeft donderdagavond met een nipte meerderheid (23 stemmen voor, 22 tegen) een motie van PvdA-raadslid Janneke Holman aangenomen die het college van burgemeester en wethouder opdraagt nog een keer met de partijen in gesprek te gaan.

Volgens de gemeenteraad zou de verhuizing van de ambassade van het Buitenhof naar de statige witte villa 'een grote inbreuk maken op de fysieke ruimte' en 'het monumentale karakter van het pand aantasten'. De raad vindt ook dat er in Den Haag en omgeving een betere plek moet zijn te vinden voor het gezantschap.



Muur en observatiepost

De Haagse politiek worstelt al maanden met de voorgenomen verhuizing van de Israëliërs. Om die mogelijk te maken moet er een muur rond het gebouw komen en wordt een observatiepost neergezet. Verder wordt het pand verbouwd en moeten tientallen bomen worden gekapt. Omwonenden maken zich zorgen om hun veiligheid.

De gemeenteraad en het college zijn daarom ontstemd. Maar verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis (VVD) zei tijdens een gemeenteraadsvergadering in september al dat de gemeente machteloos is. Volgens hem hadden Rijk en Israël achter de rug van de stad Den Haag om afspraken gemaakt.



'Daar ben ik best verdrietig om'

Het stadsbestuur werd hierover pas ingelicht nadat de deal rond was. 'Het pand is buiten ons om aangekocht en daar ben ik best verdrietig om', zei Revis in september. 'We hebben op het hoogste niveau van het college nog geprobeerd om hierover te praten maar dat is niet gelukt.'

We zijn op basis van die internationale verdragen verplicht mee te werken aan de huisvesting Boudewijn Revis – Wethouder

Ook hij vindt de villa niet geschikt. 'Maar we zijn gastland voor ambassades en dan geldt internationale regelgeving. We zijn op basis van die internationale verdragen verplicht mee te werken aan de huisvesting. Daarom proberen we de schade zoveel mogelijk te beperken en gaan we geen strijd voeren die we toch niet kunnen winnen.'



Vriend van Israël

Tijdens de vorige raadsvergadering kreeg de motie van Holman evenveel voor- als tegenstemmen, omdat de PVV toen afwezig was. Nu stemde de PVV voor. Hoewel die partij volgens fractievoorzitter Karen Gerbrands 'een vriend van Israël' is, woog de gevreesde aantasting van het pand zwaarder.

Wethouder Revis zegt nu in een reactie dat hij motie van de gemeenteraad zal overbrengen aan de ambassade. Maar ook dat hij tot nu toe continu in goed gesprek is met de ambassade en de ambassadeur. 'Ik moet een compliment geven aan de ambassadeur, want er is veel aan de plannen aangepast.'



Verdrag van Wenen

In een eerdere raadsvergadering werd Revis opgedragen om te onderzoeken of het Verdrag van Wenen door de gemeente goed is geïnterpreteerd. Daarin staat dat een gastland er alles aan moet doen om de veiligheid van de gaststaat te waarborgen.

Maar ook dat het faciliteren van de gaststaat in overeenstemming moet gebeuren met de wetten en de regelgeving van het gastland. Over dat laatste was twijfel in de politiek. Want er zouden regels over het behoud van monumenten worden overtreden.



Geen fouten gemaakt

Volgens de wethouder hebben externe juristen inmiddels naar de uitleg van het Verdrag van Wenen gekeken. Ook die zouden tot de conclusie zijn gekomen dat hierbij geen fouten zijn gemaakt. De wethouder: 'Ik zie een zeer constructieve houding van Israël en de ambassadeur. Zij willen het plan zo goed mogelijk inpassen. Daar kan ik alleen maar waardering voor hebben.'

