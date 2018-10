Verdachte aangehouden voor oplichten verkopers gebruikte mobieltjes

DELFT - De politie heeft donderdag in Delft een 26-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht meerdere verkopers op internet te hebben opgelicht. Een onderzoek naar dertien aangiftes van oplichting dit voorjaar leidde naar de verdachte.

De aangevers verkochten een mobiele telefoon, spelcomputer of laptop via een verkoopsite en kregen vervolgens een bod ruim boven de vraagprijs. De koper en verkoper spraken af op straat om de aankoop af te handelen, onder andere in Delft. De koper betaalde mobiel via een bank-app die echter vals bleek te zijn.

Een aantal aangevers liet zich door de verdachte bovendien overhalen 20 euro te betalen om zijn beltegoedkaart op te kunnen waarderen, in ruil voor een extra storting van 40 euro op de rekening van het slachtoffer.



'Volg uw onderbuikgevoel'

De politie vermoedt dat meer mensen slachtoffer zijn geweest van deze vorm van oplichting en waarschuwt het publiek: 'Volg uw onderbuikgevoel en laat uw verstand spreken. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat ook meestal zo.'

