Den Haag wordt ook 'kinderpardongemeente'

DEN HAAG - Ook Den Haag gaat het kabinet oproepen ruimhartiger om te gaan met het kinderpardon. Dat werd donderdagavond duidelijk tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Een kleine meerderheid (23 stemmen voor, twintig tegen) steunde een voorstel van Nida dat het stadsbestuur opdraagt om zich aan te sluiten bij de groep van meer dan zestig 'kinderpardongemeenten'.

De raad vindt dat de stad van vrede en recht ook bij het kabinet een signaal moet afgeven dat er een meer permanente oplossing moet komen voor kinderen die hier al lang zijn, maar volgens de wet zouden moeten worden uitgezet. Dit onder meer omdat als deze gewortelde' kinderen worden uitgezet, dit ontwrichtend' kan werken.



Landelijke oplossing

Het college van burgemeester en wethouders voelde er niets voor om zich aan te sluiten bij de groep, maakte wethouder Rachid Guernaoui (Groep de Mos, Integratie) keer op keer op vragen van raadsleden duidelijk. 'Het is een landelijk vraagstuk dat om een landelijke oplossing vraagt', stelde hij.

Veel raadsleden keken met belangstelling uit naar de stemming over dit onderwerp. Het was een van de eerste keren dat de coalitie van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks voor een principiële keuze kwam te staan in een kwestie waarbij de meningen zo duidelijk verdeeld zijn. Dat bleek ook tijdens de stemming: de eerste twee partijen stemden tegen, de laatste twee voor.



'Reputatie in het geding'

Oppositiepartijen Nida, PvdA, Haagse Stadspartij en ChristenUnie/SGP probeerden de wethouder op allerlei manieren een uitgebreider antwoord te laten geven of toelichting op het standpunt van het college. 'De reputatie als stad van recht en vrede is in het geding', sprak het ene raadslid.

'Mensenrechten worden altijd vormgegeven in een stad,' zei het volgende. Het is belangrijk dat wij een signaal afgeven,' aldus een derde. Maar Guernaoui bleek niet te vermurwen. 'Het is een landelijk vraagstuk dat landelijk moet worden opgelost', bleef zijn antwoord.