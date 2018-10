Herdenkingstocht voor doodgeschoten Zoetermeerder (18)

ZOETERMEER - Vrienden van de 18-jarige man uit Zoetermeer, die maandag werd achtergelaten bij het LangeLand Ziekenhuis met een schotwond en daar uiteindelijk aan overleed, organiseren zaterdagavond een herdenkingstocht.

De wandeling start om 19.00 uur in de Zoetermeerse wijk Seghwaert, waar de man woonde, en gaat naar de wijk Palenstein. 'We zullen in Palenstein eindigen bij de bankjes waar hij altijd te vinden was met zijn vrienden', valt te lezen in de uitnodiging.

Even voordat dat de man, zoon van een agent, maandagochtend bij het LangeLand Ziekenhuis werd achtergelaten schoot de politie in Delft op twee mannen. Zij waren rond vijf uur de Breestraat ingereden op een scooter. Een van hen stapte af haalde iets tevoorschijn dat lijkt op een wapen.



Coffeeshop

Mogelijk wilden ze The Game beschieten. De coffeeshop was al twee keer eerder het doelwit van een aanslag. Een surveillerende agent die in een onherkenbare auto in de straat stond besloot in te grijpen en schoot verschillende keren.

Vermoedelijk is de 18-jarige man uit Zoetermeer daarbij geraakt door een politiekogel. Het Openbaar Ministerie kan dit niet bevestigen. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. Het is niet bekend wanneer er meer duidelijkheid komt.