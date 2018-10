Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rijswijker met vuurwapen opgepakt De politie nam een vuurwapen in beslag. | Foto: Politie Jan Hendrikstraat

DEN HAAG - Een 33-jarige man uit Rijswijk is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden door de politie. Hij wordt verdacht van bedreiging bij een horecagelegenheid aan de Spuistraat in Den Haag.

Het is nog niet duidelijk waar of wanneer deze bedreiging precies plaatsvond. Wel is bekend dat tijdens de arrestatie van de Rijswijker agenten ook een vuurwapen aantroffen. De recherche heeft de zaak in onderzoek.