Fietsende moeder en kind gewond na botsing met vrachtwagen

BODEGRAVEN - Bij een botsing tussen een bakfiets en een vrachtwagen zijn een moeder en een kind gewond geraakt in Bodegraven. De politie kan niet zeggen hoe het met de slachtoffers gaat.

De vrouw fietste met twee kinderen in haar bakfiets, een derde kind fietste ernaast. In de buurt van de spoorwegovergang op de Dronensingel kwamen ze in botsing met de vrachtwagen. Het is niet bekend welk van de drie kinderen gewond is.