LEIDERDORP - Een meisje zit aan je broek en je krijgt een stijve, wat doe je dan? Daarover leren de leerlingen van groep 8 van 't Bolwerk in Leiderdorp. De klas krijgt een weerbaarheidstraining, die hen leert om te gaan met grensoverschrijdend gedrag.

'We krijgen les over wat er gebeurt als een jongen je aanraakt', zegt Melanie. Praten over 'tieten en plassers', daar moet de jonge Angelo vooral om lachen. Wat grensoverschrijdend gedrag is? 'Bijvoorbeeld dat iemand probeert seks met je te hebben, dat weet ik wel een beetje.'

Juf Frederique Kleverlaan vindt het een belangrijke les. 'Je moet ergens een keer beginnen. Dit onderwerp is niet iets wat we regelmatig bespreken, maar het is wel belangrijk om aan te snijden voordat ze aan bepaalde dingen toe zijn, straks in de pubertijd. En nu soms al, met doktertje spelen of elkaar delen van je lichaam te laten zien. De bedoeling is dat ze zelf leren bepalen: tot hier wil ik gaan, hier ligt mijn grens.'



Gedrag pubers

Grensoverschrijdend gedrag tussen basisschoolleerlingen komt volgens kenniscentrum Rutgers niet heel veel voor. 'Maar we bereiden de kinderen vooral ook voor op het contact dat ze hebben met oudere kinderen. Meiden van 12 zijn zich zonder deze les vaak niet bewust van wat hun kleding uit kan lokken bij anderen. Na deze les weten ze wat voor gevolgen dat kan hebben.'