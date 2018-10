Deel dit artikel:













T. rex Trix trekt al miljoen bezoekers T. rex Trix | Foto: Naturalis

LEIDEN - T. rex Trix van Naturalis uit Leiden is tijdens haar internationale reis al door een miljoen mensen bekeken. Naast bijna 300.000 bezoekers in Leiden, trok het miljoenen jaren oude skelet van de Tyrannosaurus rex 85.000 mensen in Salzburg, 380.000 in Barcelona en 260.000 in Parijs. Dat laat Naturalis vrijdag weten.

Trix is nog tot 3 november te zien in Parijs en gaat daarna op transport naar een museum in Glasgow. Volgend jaar keert het skelet terug naar Naturalis. In het verbouwde museum krijgt Trix dan een ereplaats. In een nieuw dinosaurusmuseum in de Japanse stad Nagasaki wordt een 3D-replica van Trix gemaakt. Het moet het symbool worden van de vriendschap met Leiden en de samenwerking tussen het museum in Nagasaki en Naturalis.

Gevonden in Montana Het 66 miljoen jaar oude skelet werd in 2013 door wetenschappers van Naturalis gevonden in de Amerikaanse staat Montana. Het is een van de grootste vleeseters die op aarde heeft rondgelopen. LEES OOK: Trix gaat op tournee: 'Geen slapeloze nachten, spannend is het zeker'