OM eist 1,5 miljoen en motorboot van corrupte douanier Gerrit G.

KWINTSHEUL - Het Openbaar Ministerie (OM) wil bijna 1,5 miljoen euro en een motorboot hebben van de corrupte douanier Gerrit G. uit Kwintsheul. Dat bevestigt het OM. G. werd eerder veroordeeld tot 14 jaar cel voor het doorlaten van grote partijen drugs in de Rotterdamse haven.

De man uit Kwintsheul zou het geldbedrag en de motorboot in de periode van januari 2013 tot en met juni 2015 hebben witgewassen. Naast G. werden eerder ook drie andere mannen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van tien, vier en drie jaar. Van een van deze personen eist het OM 2,5 miljoen. Het is nog niet bekend wat er van de andere twee geëist wordt.

G. werkte 35 jaar bij de douane. Hij was daar van 2009 tot 2015 betrokken bij het doorlaten van containers. De Westlander voorkwam dat binnenkomende containers geïnspecteerd werden. Zo kon hij duizenden kilo's cocaïne binnensmokkelen.



459 kilo cocaïne verstopt tussen flessen kokoswater

G. liep uiteindelijk in 2015 tegen de lamp, bij de controle van een Braziliaans containerschip. Hij zatte drie containers in het systeem als 'code wit', een vakterm waarbij containers niet gecheckt hoeven te worden. Maar in de containers zat 459 kilo cocaïne, verstopt tussen flessen kokoswater. De waarde van de drugs was 14 miljoen euro.

Hij werd niet veel later door de politie aangehouden. In zijn huis werd onder meer een boodschappentas gevonden met daarin 1,17 miljoen euro. G. wist niet dat de politie hem - dankzij een anonieme tip - al bijna een jaar op de korrel had.

