Mini-documentaire: Gaan voetbal en kunst samen? Het spandoek bij ADO - PSV. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Voorafgaand aan de thuiswedstrijd van ADO Den Haag tegen PSV was een schitterend spandoek te zien in het Cars Jeans Stadion. Het doek was een project van de Haagse supporters Patrick en Marcel, in samenwerking met kunstenaar Philip Akkerman.

Documentairemaker Erik Kooijman is voor een speciale reportage met Patrick, Marcel en Philip op zoek gegaan naar naar het antwoord op de vraag: gaan voetbal en kunst samen? De documentaire is hieronder te bekijken in de vrijdag-uitzending van TV West Sport. Daarin uiteraard ook aandacht voor het amateurvoetbal, Herman Nanninga ging naar Noordwijk, én Joop Buyt, die deze week op bezoek ging bij oud-profvoetballer Glenn Helder voor een lesje drummen.

Komend weekend Zaterdagmiddag is er op Radio West zoals altijd aandacht voor het amateurvoetbal. Van 14.00 tot 18.00 uur mis je niets van de volgende vier wedstrijden:

Katwijk - Jong Sparta Rotterdam

- Jong Sparta Rotterdam Jong Almere City FC - VVSB

DOVO - Noordwijk

FC Lisse - Harkemase Boys Zondagavond zie je vanaf 20.00 uur de samenvattingen van deze en nog vele andere wedstrijden in TV West Sport.