Mustaf S. houdt opnieuw kaken op elkaar over fatale schietpartij shishalounge

Mustaf S. in de rechtbank voor dood 17-jarige jongen in shishalounge Den Haag | Tekening: Theresa Hartgers

DEN HAAG - Mustaf S. (20), verdacht van de fatale schietpartij in een Haagse shishalounge, blijft zwijgen. Vrijdag stond de Rotterdammer opnieuw voor de rechter, voor een tweede voorbereidende zitting in de zaak. Tijdens een eerdere zitting, eind juli, zei zijn advocaat dat S. mogelijk op de volgende zitting een verklaring af zou leggen.

Bij de fatale schietpartij in de VLVT Lounge, op de hoek van de Laan van Meerdervoort en de Tasmanstraat, kwam de17-jarige Azad Sahin om het leven. Mustaf S. werd op 16 april aangehouden bij een verkeerscontrole. Hij wordt nu vervolgd voor moord of doodslag. Van de schietpartij ging een filmpje rond op sociale media. Ook werd DNA van S. gevonden in de shishalounge.

Bij de zitting vrijdag, die nog geen half uur duurde, waren zeker tien familieleden van het slachtoffer aanwezig. Na het incident, in de nacht van 7 op 8 april, ging familie van het slachtoffer met wapens op zoek naar S. Zij moeten op 25 oktober voor de rechter verschijnen. Een van de familieleden, een 31-jarige man, zit nog altijd in voorarrest.



Zitting

Tijdens de zitting bleek dat er nog geen zicht was op een datum waarop de zaak inhoudelijk behandeld wordt. De rechtbank denkt een hele dag nodig te hebben voor de zaak. De volgende zitting is op 21 december.

De gemeente heeft de shishalounge definitief gesloten.