Warme oktoberdag op komst: 'Het blijft maar doorgaan'

REGIO - Als we de weersverwachtingen mogen geloven wordt het zaterdag ruim boven de twintig graden celsius in onze regio. Dat is bizar te noemen, aldus onze weerman Huub Mizee. Nog nooit was het zo laat in het jaar zo warm in ons land. In het zuiden van de regio kan de temperatuur zelfs oplopen tot zo'n 26 graden.

Gemiddeld ligt de temperatuur in deze tijd van het jaar rond de 16 graden. Maar daar zitten we zaterdag vermoedelijk zo'n tien graden boven. 'En eigenlijk is het niet één dag', zegt Mizee. 'De zomer begon al in mei. En het blijft maar doorgaan met het warme weer.'

Komende nacht ligt de temperatuur rond de 16 graden, zegt Mizee. Net zo warm als dat het gemiddeld genomen overdag is in deze tijd van het jaar. 'En ik vermoed dat we aankomende zondag ook boven de twintig graden uit gaan komen.'



Sneeuw

Hoe anders was dat in de jaren zeventig, legt de weerman uit. 'Op 13 oktober 1975 viel er sneeuw. Dat is nog wel leuk om even te vermelden.'

Sneeuw zit er voorlopig niet in. Sterker nog, Mizee krijgt deze week regelmatig weerfoto's toegestuurd van bloemen die helemaal niet in bloei horen te staan in deze tijd van het jaar. 'Heel gek', zo besluit hij.



Weerrecord

Vrijdag sneuvelde er elders in Nederland wel een weerrecord. Bij een KNMI-weerstation in Ell, een kerkdorp in Limburg, werd het 24 graden. Het oude record stond op naam van weerstation Maastricht met 23,8 graden, dat was in 1990.

