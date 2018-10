'Noordwijk is favoriet voor de titel, meer dan Quick Boys'

REGIO - Vanaf dit seizoen doen we bij Omroep West Sport iets nieuws op de vrijdag: de toto. Iedere week laten we een prominent uit de regio vijf voetbalwedstrijden voorspellen. Het is wederom de beurt aan de Westlandse voetballer Johan Voskamp: 'Vorige keer zei ik dat mijn maatje Ricardo Kieboom de nul zou houden. Nu laat hij er twee door.'

Beste Johan, vorige keer vertelde je dat je last had van een langdurige blessure. Hoe staat het daarmee?

'Dat gaat gelukkig de goede kant op. Ik kan lekker hardlopen buiten. Dat is met dit weer geen straf. Na de winterstop ga ik kijken hoe het er precies voorstaat en op welk niveau ik in de toekomst kan voetballen.'

Je staat op dit moment niet onder contract bij een club. Hoe ziet je leven er nu uit?

'Anders. Ik heb dertien jaar profvoetbal gespeeld en dan heb je structuur. Dag in, dag uit was ik bezig met voetbal. Dat is nu veel minder.'

'Ik heb een voetbalschool en ben me aan het oriënteren in de journalistiek. Ik had een column bij het magazine Staantribune. Nu ga ik voor het Algemeen Dagblad aan de slag. Ik blijf mezelf ontwikkelen.'

Laten we dan beginnen met de toto. Hoe kijk jij naar de ontwikkelingen (vertrek trainer Jack van den Berg) bij Katwijk?

'Dat Jack van den Berg wegging, kwam als een verrassing voor mij. Vorig jaar werden ze nog kampioen.'

'Ze zijn in onderling overleg uit elkaar gegaan, gaat het verhaal. De vraag is of dat waar is. Beide partijen hebben hier namelijk schade van.'

'Tegenstander van Katwijk, Jong Sparta, heeft het aardig voor elkaar. Vorig jaar in het eerste seizoen moesten ze wennen aan de tweede divisie. Toen zijn ze niet hoog geëindigd. Maar dit seizoen doen ze prima mee.'

'Het gaat niet makkelijk worden voor Katwijk. Ik voorspel een gelijkspel. De vorige keer had ik gezegd dat mijn maatje Ricardo Kieboom de nul hield voor Katwijk. Dat gaat hij nu niet doe, haha. Het wordt 2-2.'

Dan DOVO – Noordwijk. Die laatste ploeg presteert opvallend goed voor een promovendus. Heeft dat jou verbaasd?

'Eerlijk gezegd niet. Vorig jaar werden ze met overmacht kampioen met goed voetbal. Dat laten ze dit seizoen weer zien. Ik hoorde de trainer bij Omroep West Sport en die wilde niet praten over een kampioenschap. Als je met zoveel overmacht wint dan kun je dat de rest van het seizoen wel volhouden.'

'Noordwijk heeft veel kwaliteit en ze hebben in de zomer weinig mutaties gehad. De nummer drie VVOG werd met speels gemak opgerold. Ze zijn voor mij favoriet voor de titel. Zelfs boven Quick Boys.'

'Ook van DOVO gaan ze winnen. Vorig jaar heb ik nog met RKC daar een oefenwedstrijd gespeeld. Uiteraard gewonnen, haha. Maar als ze daar nog hetzelfde kunstgrasveld hebben liggen, dan wil ik Noordwijk adviseren om gewone sportschoenen aan te doen. Wat een slechte ondergrond was dat. Keihard en nul demping. Dat was geen pretje.'

Dan de volgende JVC Cuijk tegen Quick. Wat denk je daarvan?

'Quick heeft een hele slechte start gehad en hebben deze competitie pas een keer de drie punten gehad. Ook tegen Cuijk gaan ze het onderspit delven. Cuijk is een behoorlijke club. Die wat verder is dan Quick.'

Dan als vierde jouw eigen clubje, Westlandia. Die moeten tegen Dongen. Staan ze na zondag op negen punten?

'De seizoenstart van Westlandia is nog niet echt best. Maar, ze komen eruit. Giovialli Serbony scoort regelmatig en daarnaast spelen ze thuis. Ik heb de samenvatting van de wedstrijd tegen Quick gezien en toen zag ik geweldige goals. Ik zeg winst voor Westlandia.'

Als laatste Nederland – Duitsland met wellicht vier debutanten. Wat denk jij dat ze gaan doen tegen de Duitsers?

'Het is misschien wel noodzakelijk dat we doorselecteren. PSV en Ajax doen het goed in de competitie en Champions League en een selectie voor Oranje is een extra stimulans voor die gasten.'

'Met Denzel Dumfries heb ik zelfs nog gespeeld bij Sparta. Mooi dat hij daarna via Heerenveen en PSV bij Nederlands is terecht gekomen. Dat is het bewijs dat het heel snel kan gaan.'

'Ze gaan winnen van Duitsland. Die kern van Duitsland is te oud, net als bij Bayern München. Nederland kan nu verrassen. Tegen Frankrijk lieten ze het de tweede helft al zien. We hebben ook een prima team. Van Dijk en Wijnaldum zijn toppers bij Liverpool. Daarnaast hebben we meerdere jongere aanvallers zoals Memphis en Steven Bergwijn die echt in vorm zijn. Dus we winnen gewoon zaterdag.'



