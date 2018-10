Getuige meldt zich in vermissingszaak Mona Baartmans

De politie toonde afgelopen dinsdag beelden van de auto in de opsporingsprogramma's Team West en Opsporing Verzocht. Er worden nog vier andere getuigen gezocht: twee wandelaars met een paraplu en twee mensen op een fiets. De recherche wil van die mensen weten wat ze hebben gezien op de hoek van het Oosteinde en de Broerhuisstraat op het moment dat Mona Baartmans daar zou zijn afgezet.

Tekst gaat verder na foto's. Deze getuigen worden nog gezocht.



Twee getuigen liepen met een paraplu over het Oosteinde | Beeld: Politie

Twee getuigen zaten op de fiets | Beeld: Politie

Mona Baartmans bracht zondagmiddag 23 september een bezoek aan haar man in verpleeghuis Houtwijk aan de Architect Duikerstraat in Den Haag. Ze is daar om 16.30 uur vertrokken met iemand die in de zwarte Renault Megane reed. Een dag later werd ze als vermist opgegeven toen de schoonmaakster ontdekte dat ze niet thuis was.



Verdachte aangehouden

Op zondag 30 september is de 60-jarige zoon van Mona aangehouden als verdachte. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing en zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben.

De politie houdt er ernstig rekening mee dat de 79-jarige vrouw niet meer leeft. Afgelopen woensdag werd een zoekactie gehouden in een natuurgebied in Oud-Beijerland, de woonplaats van de verdachte.



Tien tips

De oproepen in de opsporinsprogramma's leverden in totaal tien tips op. Meer tips zijn nog altijd welkom, laat de politie weten.

