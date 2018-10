Ruim 30 nieuwe tips over moordverdachte Errol Janssen

DELFT - De politie heeft ruim dertig nieuwe tips gekregen over Errol Janssen, de vermoedelijke moordenaar van crimineel Karel Pronk. De tips kwamen binnen nadat het Openbaar Ministerie dinsdag een beloning van 10.000 euro uitloofde voor de gouden tip die leidt tot zijn aanhouding. Maar Janssen is nog niet gevonden, laat de politie vrijdag weten.

De 60-jarige Karel Pronk werd op dinsdag 7 augustus doodgeschoten bij koffiehuis Het Kalf aan het Kalverbos in Delft. Hij liep op dat moment naar zijn geparkeerde motor. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar Pronk overleed even later aan zijn verwondingen.

Getuigen vertelden de politie dat de schutter Errol Janssen was, die ook bekend staat onder de naam Mick of Mickey van der Laan. Hij was voor de moord ook in het koffiehuis en is daarna weggereden op een matzwarte Harley Davidson met het kenteken 72-MD-RS en het getal 666 op het achterspatbord.



Nationale Opsporingslijst

Janssen is sinds de moord spoorloos. Ook is zijn Harley Davidson nog altijd niet gevonden. In september maakte de politie zijn identiteit bekend en werd hij op de Nationale Opsporingslijst geplaatst.

Volgens de politie zou het kunnen dat Errol Janssen naar het buitenland is gevlucht. Mensen die hem zien, wordt afgeraden om hem zelf te benaderen, omdat hij mogelijk een vuurwapen heeft.

