'Woonwagenbewoners moeten bezet gebied zo snel mogelijk verlaten'

DEN HAAG - De woonwagenbewoners die sinds donderdagavond een terrein aan de Leyweg in Den Haag bezetten, moeten daar zo snel mogelijk weg. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente. De bewoners bezetten het gebied omdat ze meer ruimte willen voor woonwagens. Ook op andere plekken in Nederland worden gebieden bezet.

'We zijn nu nog bezig met nieuw beleid ten aanzien van woonwagenbewoners. Maar wat ons betreft hoort kraken daar niet bij. Daarom willen we dat ze het terrein verlaten', meldt een gemeentewoordvoerder. Wat de gemeente gaat doen als de bewoners niet weggaan, kon hij niet zeggen.

Woonwagenbewoner Joey Dewus is niet van plan om te vertrekken. 'De gemeente heeft ons gevraagd of we weg wilden gaan. Daar hebben we vriendelijk voor bedankt. Wij hopen op een gesprek met de burgemeester of wethouder om te kijken of we verder kunnen komen.'



Aandacht voor uitsterfbeleid

De woonwagenbewoners op de Leyweg - en andere plekken in Nederland - willen met hun bezetting aandacht vragen voor het uitblijven van nieuw gemeentebeleid. Eerder stopte minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het zogenoemde uitsterfbeleid. De minister wil dat de woonwensen van woonwagenbewoners meer gerespecteerd worden.

De bewoners woonden jarenlang op de Leyweg, maar deze plek werd in 2002 ontruimd. Volgens de gemeente was deze plek onbeheersbaar. 'Er was sprake van een onveilige en niet te tolereren situatie', schreef de Dienst Stedelijke Ontwikkeling destijds. Ze werden verplaatst naar drie kleinere woonwagencentra, onder andere aan de Jan Hanlostraat.



'Het terrein is al zestien jaar een moeras'

Maar sindsdien is er niets gebeurd met het terrein, klaagt Dewus: 'Het is een feit dat we zestien jaar geleden weg moesten. Dat deed pijn. En nu is het al zestien jaar een moeras. Er was sprake van een bestemmingsplan, maar niemand heeft ooit zo'n plan gezien. Nog steeds niet. Ik ben wel benieuwd ernaar.'

Het argument dat er veel criminaliteit plaatsvond op dat terrein, wuift Dewus weg. 'Criminaliteit is overal. Bij een kleine groep wordt het uit zijn verband gerukt. In de burgermaatschappij gebeurt er veel meer. Maar daar wordt er niet zo met de vinger naar gewezen.'



Doodongelukkig in huis

Toch was volgens hem criminaliteit niet dé reden dat het kamp aan de Leyweg werd weggehaald. 'Ons is verteld dat het kamp te groot is. Met kleinere kampen was er volgens de gemeente meer overzicht. Dat vinden wij prima àls er genoeg plekken zijn. Nu staan er een hoop op straat of zitten doodongelukkig in huis. Daar moet een einde aan komen.'