Groep de Mos blijft strijden tegen windmolen op de grens met de buren

DEN HAAG - Hart voor Den Haag/Groep de Mos blijft strijden tegen de Haagse windturbine op de grens met Leidschendam-Voorburg. De grootste partij in Den Haag ziet in een nieuw rapport van de World Health Organization (WHO) aanleiding om opnieuw voor verplaatsing van de molen te pleiten.

Uit nieuwe richtlijnen van de WHO blijkt dat het geluid van windmolens, net als bijvoorbeeld dat van treinen, auto's en vliegtuigen, gezondheidsproblemen kan veroorzaken. De organisatie adviseert overheden daarom regels op te stellen. Het geluid van een windmolen zou overdag niet boven de 45 decibel mogen uitkomen. Hoeveel geluid de windmolen daadwerkelijk maakt is niet bekend.

Groep de Mos wil nu van het Haags stadsbestuur weten wat dit betekent voor de windmolen tussen Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Fractievoorzitter Arjen Dubbelaar: 'Geluidsoverlast van windmolens is ziekmakend volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. Weer een reden om de Haagse molen te verkassen.'



Verplaatsen

De partij vindt eigenlijk dat de turbine hier nooit had mogen worden neergezet. 'Wij waren tegen het plaatsen en hebben al eerder voorgesteld om te onderzoeken of verplaatsing mogelijk is,' aldus Dubbelaar. 'Zo'n enorme windmolen past niet in stedelijk gebied. Ik wil wel van de wethouder weten wat deze nieuwe WHO-richtlijnen betekenen.'

De windmolen werd twee jaar geleden – tot verrassing van de bewoners – op de grens van Den Haag en de Leidschendamse Zeeheldenbuurt geplaatst. Sindsdien strijden de omwonenden tegen de turbine. Zij klagen over slagschaduwen en geluidsoverlast. Een aantal bewoners zegt ook gezondheidsklachten te hebben.



Ongelijk

De omwonenden en gemeente Leidschendam-Voorburg hebben alle juridische middelen ingezet om de molen weg te krijgen. Maar tot en met de Raad van State kregen ze ongelijk. Fractievoorzitter Dubbelaar: 'De beste maatregel is om de windmolen te verplaatsen. Je zult zo'n onding ineens in je achtertuin krijgen. Dat is een drama. De vorige wethouder zag niks in verplaatsen, maar ik wil wel graag weten hoe de nieuwe wethouder hierover denkt. Ook ben ik erg benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek om overlast te beperken.'

Vorige maand bracht de Haagse wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, Duurzaamheid) een bezoek aan omwonenden van de molen. De bewoners hebben toen suggesties aangedragen voor maatregelen om de overlast te beperken, zoals het planten van bomen, het isoleren van slaapkamers en het dempen van knipperende lichten. De wethouder gaat laten onderzoeken of dit mogelijk is. Binnen enkele weken moet duidelijk zijn of dat inderdaad kan.