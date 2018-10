Röntgenfoto's en andere tandartsspullen gedumpt op parkeerplaats

REGIO - Een wel heel bijzondere vondst deze vrijdag in Rijswijk. Onder andere documenten en röntgenfoto's van een tandartsenpraktijk uit Den Haag werden gevonden op een parkeerplaats aan de Lange Kleiweg. Wie de spullen heeft gedumpt, is nog onduidelijk.

'Ik loop hier elke vrijdag met mijn honden, maar dit is de eerste keer dat ik de spullen hier zie liggen. Ik weet dus niet hoe lang het hier ligt', vertelt een omwonende. 'En het ligt ook nog in een natuurgebied waar kleine kinderen lopen. Kijk, die spullen zijn vlijmscherp. Dat is levensgevaarlijk voor kinderen', zij wijst op enkele naalden die in hun verpakking tussen de rommel liggen.

Een andere omwonende vult haar aan: 'Bij de spullen die tandartsen gebruiken, zitten vast ook wel zaken bij die giftig kunnen zijn. Het zal in ieder geval niet veel goeds betekenen.'



Wie heeft de tandartsspullen gedumpt?

De spullen zijn afkomstig uit een pand aan de Terletstraat in Den Haag. In dat pand hebben in het verleden twee tandartsen praktijk gehouden. Eén van die tandartsen is ook eigenaar van het pand. Die eigenaar geeft aan Omroep West aan dat hij de ander heeft opgedragen de spullen netjes op te ruimen.

De andere tandarts - de 'eigenaar' van de tandartsspullen - laat via haar advocaat weten geschokt te zijn over het feit dat een deel van haar oude archief uit de jaren tachtig en negentig zomaar op straat is weggegooid. 'Uiteraard heeft zij dit niet zelf gedaan. Zodra zij hiervan hoorde, heeft zij het direct opgeruimd.'



Huurgeschil en aangifte

Volgens de advocaat heeft de eigenaar van het pand de vrouw niet de gelegenheid gegeven om alle spullen mee te nemen vanwege een huurgeschil. De tandartspraktijk van wie de dossiers en spullen zijn gedumpt, doet volgende week aangifte.