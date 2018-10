Al 50 jaar familiebedrijf manege De Prinsenstad naast de A13

DEN HAAG - Wie regelmatig over de A13 rijdt, kent het bedrijf ongetwijfeld. Manege De Prinsenstad. Het familiebedrijf ligt naast de snelweg bij Delft en bestaat dit jaar vijftig jaar. De manege werd opgericht door Theo Duijndam en ging in 1968 open. Duijndam senior overleed een paar jaar geleden maar zijn vijf zoons en kleinkinderen hebben het bedrijf voortgezet.

Manege, pensionstalling en handelsstal. Dat is wat manege De Prinsenstad anno 2018 is. Vijf zonen van Theo Duijndam leiden het bedrijf en drie kleinkinderen worden klaargestoomd om de manege over een aantal jaar over te nemen.

Het begon allemaal vijftig jaar geleden. Theo Duijndam bouwde het bedrijf van de grond toe op. Duijndam kon de grond naast de A13 krijgen, toen het land waar zijn boerderij op stond, werd onteigend. De eerste paal van De Prinsenstad ging in 1967 de grond in en een jaar later startten de eerste rijlessen.



Eerste paal

De oudste zoon, Anton Duijndam (64) was toen 13 jaar. 'Ik herinner mij nog goed dat de eerste paal geslagen werd', zegt hij. 'Mijn moeder is vroeg gestorven maar zij was daar bij. Het was een spannend moment omdat er iets groots stond te gebeuren.'

De kinderen werkten al snel mee in het bedrijf. 'We liepen bijvoorbeeld naast de paarden mee tijdens de lessen zodat er geen ongelukken zouden gebeuren. Maar we verzorgden ook de paarden. Na mijn school ben ik direct naar de paardensportopleiding in Deurne gegaan voor een opleiding tot instructeur.'



Rijbaan

Het manegebedrijf breidde steeds verder uit. Duijndam: 'We waren de eerste manege met een grote binnenrijbaan. Daarna hebben we een tweede binnenrijbaan gebouwd en vervolgens een derde. Ook daarmee waren we de eerste manege van Nederland.'

Inmiddels zijn ook de kleinkinderen van Theo Duijndam in het bedrijf gaan werken. Voor Jordy Duijndam is dat altijd vanzelfsprekend geweest. 'Ik wist dat ik iets in de paarden wilde doen', zegt hij. 'En als je een mooi bedrijf als De Prinsenstad als achtergrond hebt, dan is de keuze snel gemaakt. Voor de familie is het overigens nooit vanzelfsprekend geweest dat ik in het bedrijf zou gaan. Er is geen druk op mij uitgeoefend.'



Nieuwe generatie

Anton Duijndam is blij dat er een nieuwe generatie klaar staat die De Prinsenstad kan voortzetten. 'Dat vind ik het mooiste dat er is. Daar hebben we het allemaal voor gedaan. Toen we het bedrijf van onze vader overnamen, wilden we een van de mooiste bedrijven van Nederland worden. Dat wilden we vooral om de toekomst van de kleinkinderen veilig te stellen. Zij kunnen nu verder met dit mooie bedrijf.'

Dat wil overigens niet zeggen dat de tweede generatie al met pensioen gaat. 'Daar denk ik nog geen seconde aan', zegt Anton Duijndam. 'Ik voel mij nog goed en ik vind het nog altijd prachtig om onze paarden op te leiden en onze mensen te leren om beter paard te rijden.'