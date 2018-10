Verdachte van moord op Wil Vogelaar ook vervolgd voor fraude

DEN HOORN - Daniëlle van H. (44), een van de verdachten van de moord op Wil Vogelaar uit Den Hoorn, wordt ook verdacht van identiteitsfraude. Dat bleek vrijdag tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank in Den Haag.

De Delftse zou zich van begin oktober 2017 tot en met eind februari 2018 verschillende keren aan de telefoon hebben voorgedaan als iemand anders om zo onder valse naam creditcards aan te vragen.

Het Openbaar Ministerie wil dat de fraudezaak samen behandeld wordt met de moord op Vogelaar. Haar advocaat maakte daar bezwaar tegen.



'Onschuldig vast'

Van H. las vrijdag in de rechtbank een verklaring voor waarin ze zei onschuldig vast te zitten. Volgens de vrouw werd ze onder druk gezet door medeverdachte Vincent de B.(41) om hem en verdachte Gijs S.(19) naar het huis van Vogelaar in Den Hoorn te rijden. 'Ik voel me zo stom dat ik ben gaan rijden, maar Vincent bleef maar bellen.'

De 59-jarige Vogelaar werd op 22 januari 's avonds dood gevonden in zijn huis aan het Kloosterpad in Den Hoorn. Hij had voor zijn dood stiekem GHB gekregen. Van H. suggereerde in haar verklaring dat de drugs in flesjes Flugel zaten, die De B. had meegenomen. 'Wil moest die opdrinken', vertelde ze.



Door een glazen tafel

Daarna beschrijft ze hoe Vogelaar achterover valt, door een glazen tafel die in de woonkamer staat. Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer voor zijn dood geschopt en geslagen is tegen zijn hoofd. Ook werden zijn armen en benen vastgebonden met tape.

Vervolgens is hij beroofd van zijn tv, sleutels en telefoon. Een aantal messteken in zijn rug werd hem uiteindelijk fataal.



Ruzie om geld

Aan de dood van Vogelaar ging een ruzie vooraf. Volgens Van H. was het slachtoffer geld schuldig aan Vincent de B. Die beriep zich tijdens de zitting op zijn zwijgrecht. De derde verdachte Gijs S. was vrijdag niet aanwezig.

Alle drie de verdachten zitten nog vast. Een verzoek van Van H. om haar vrij te laten, wees de rechter af. De volgende zitting staat gepland op 28 december.

