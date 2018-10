Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Verdachte snel opgepakt na overval op supermarkt Foto: John van der Tol

HAASTRECHT - Een filiaal van COOP aan de Nieuwe Haven in Haastrecht is vrijdagmiddag overvallen. Een verdachte is aangehouden, meldt de politie op Twitter.



De verdachte is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend.

De verdachte is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend.