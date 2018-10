Deel dit artikel:













Unieke samenwerkingen en ultiem spelplezier kleuren Mondriaan Jazz Eric Vloeimans (rechts) speelt samen met het Brooklyn Raga Massive | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Den Haag en Jazz was lange tijd een gouden combinatie. Dankzij het North Sea Jazz Festival stonden hier grote namen. Maar na het vertrek richting Rotterdam en het faillissement van de opvolger The Hague Jazz is het relatief stil op het gebied van de jazz. Het festival Mondriaan Jazz brengt daar verandering in.

Voor alle duidelijkheid: Mondriaan Jazz heeft geen grote namen als North Sea Jazz. Maar het gevoel en het idee is volgens organisator Mike Bindraban hetzelfde: 'Dat je echt dingen kunt ontdekken en eigenlijk helemaal uitgedaagd wordt. En dat je na afloop denkt: Ah man, dit heb ik gezien, dat heb ik gezien. Dat is Mondriaan Jazz.' Het festival wordt voor de tweede keer georganiseerd in het Paard en het Koorenhuis. Het richt zich op jazz-artiesten die nu misschien nog geen grote naamsbekendheid hebben, maar in de toekomst misschien wel. Zo opent vrijdagavond Shai Maestro Trio het festival.

Bijzondere samenwerking Zaterdag treden onder anderen Ambrose Akinmusire, Marcus Gilmore, Jeff Parker en Makaya McCraven op. Niet te missen is de bijzondere samenwerking tussen Brooklyn Raga Massive en de Nederlandse trompettist Eric Vloeimans. LEES: IN BEELD: Swingen bij Jazz in de Gracht