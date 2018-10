Deel dit artikel:













Mogelijk 'Polenhotels' in gemeente Kaag en Braassem Foto: Omroep West

KAAG EN BRAASSEM - Gaat het in de gemeente Kaag en Braassem mogelijk worden om grootschaligere woonruimten te ontwikkelen voor arbeidsmigranten? Deze vraag beantwoordt de gemeenteraad komende maandag. Dan wordt besloten of het wordt toegestaan om arbeiders onder te brengen in zogeheten Polenhotels.

Een van de ondernemers uit de regio die baat heeft bij het besluit van de gemeente is Wesselman Flowers uit Roelofarendsveen. HIj heeft in het hoogseizoen 125 arbeidsmigranten onder contract. 'Wij willen graag een huisvestingslocatie realiseren waar we een groot deel van onze medewerkers dichter bij het werk kunnen laten wonen. We hopen dat de gemeente door middel van dit besluit meer duidelijkheid kan geven over wat wel mag en wat niet', vertelt Rob van Ruiten namens het bedrijf.

Omwonenden minder blij Mocht de gemeente groen licht geven, dan heeft het tulpenbedrijf al een pand op het oog om hun medewerkers te huisvesten. 'Wij hebben interesse in een voormalig bedrijvenpand aan de Sotaweg in Roelofarendsveen', aldus Van Ruiten. Omwonenden zijn hier wat minder blij mee, bleek uit een inspraakavond die eerder op het gemeentehuis werd gehouden. Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO Kaag en Braassem) begrijpt die onrust. 'Het is een onderwerp dat mensen bezighoudt. Maar niemand stelt ter discussie dat we 1000 tot 1500 arbeidskrachten hebben werken die keihard nodig zijn. Als overheid hebben we de taak om hen fatsoenlijke woon- en werkomstandigheden te bieden. En de mensen die hier tijdelijk komen wonen hebben de plicht om zich fatsoenlijk te gedragen.'

Waar mogen arbeidsmigranten wonen? 'Er zijn vier soorten gebieden: woongebieden, glastuinbouwgebieden, bedrijventerreinen en het buitengebied. De gemeenteraad gaat maandag bepalen in welke gebieden en in welke mate arbeidsmigranten mogen wonen', legt Schoonderwoerd uit. De gemeente vindt het onwenselijk om in één straat of gebied meerdere woonlocaties aan te wijzen. Ook vergunningaanvragen zullen kritisch behandeld worden. De gemeenteraad gaat het plan elk jaar evalueren. LEES OOK: Mogelijk een tweede 'Polenhotel' in Maasdijk; is dat eigenlijk erg?