Oppositie gaat volleyballen, Haagse coalitie aan de bitterballen

DEN HAAG - Eerste hobbeltje zonder problemen genomen, tijd voor een borrel. De raadsleden van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks én hun wethouders kwamen vrijdagavond bijeen voor een ‘coalitieborrel’ in een bekende horecazaak op het Plein in het centrum van de stad.

Nu al problemen dat er moet worden geborreld om plooien glad te strijken? ‘Nee, juist het omgekeerde. Het gaat juist heel goed. En daarom komen we hier gezellig bij elkaar,’ aldus een van de fractievoorzitters, bij het naar binnengaan van de zaak.

Dinsdag 29 mei presenteerden de vier partijen hun coalitieakkoord, na zes weken onderhandelen onder leiding van oud-minister Edith Schippers. Ruim een week later werden de wethouders ook daadwerkelijk geïnstalleerd.



Elkaar wat gunnen

Nu na de zomer het echte werk op gang komt, blijkt dat de partij elkaar vooralsnog wat gunnen. Zoals donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. D66 en GroenLinks steunden een voorstel om van Den Haag ‘kinderpardon-gemeente’ te maken, Groep de Mos en VVD stemden tegen. Maar geen spoor van irritatie. Direct na afloop al zei fractievoorzitter Arjen Dubbelaar dat dit moet kunnen. ‘Er zijn over dit onderwerp geen afspraken gemaakt in het coalitieakkoord en we weten van elkaar dat we hierover van mening verschillen.’

Ook in de vorige collegeperiode kwamen de toenmalig coalitiegenoten met enige regelmaat bij elkaar. De bijeenkomst deze vrijdag was de eerste van het nieuwe stadsbestuur, die de partijen overigens liever zonder belangstelling van de pers hadden gehouden. ‘Maar tijdens de coalitieonderhandelingen dronken de onderhandelaars wel met regelmaat een borrel,’ aldus een van de aanwezigen.



Op de fiets

Dat de samenwerking tussen partijen op direct al invloed kan hebben kan hebben, bleek wel uit het feit dat opvallend veel raadsleden van Groep de Mos, toch een partij die in de campagne vaak opkwam voor de auto, nu met openbaar vervoer of per fiets arriveerden. Wethouder Robert van Asten (D66, mobiliteit) zag het met een tevreden glimlach aan.

Niet alleen de leden van de coalitie werken trouwens aan een goede onderlinge sfeer. Eind september hadden PvdA, Haagse Stadspartij, CDA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP en Nida een uitje. De oppositie ging beachvolleyballen. De partijen die vrijdag bijeenkwamen beperkten het tot bitterballen. Want na twee uurtjes was de borrel weer voorbij.

