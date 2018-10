I madurodam: Miniatuurstad wil Amsterdamse letters overnemen

DEN HAAG - Miniatuurstad Madurodam in Den Haag wil graag de 'I amsterdam'-letters van het Museumplein in de hoofdstad overnemen. Deze week werd bekend dat de gemeente Amsterdam de iconische letters weg wil halen, omdat er te veel toeristen op afkomen.

Het verhuizen van de letters naar Madurodam heeft twee grote voordelen: er zijn slechts drie nieuwe letters nodig om 'Madurodam' te spellen. Alleen de letters D-U-O moeten worden gemaakt. Daarnaast blijven ze dichtbij het Rijksmuseum staan. ‘De letters horen op kruipafstand van het Rijksmuseum thuis. Door ze op het George Maduroplein in Den Haag te plaatsen kunnen we dat zo houden', aldus Madurodam.

Het attractiepark is al creatief met de letters geweest. 'In de werkplaatsen van Madurodam zijn de nieuwe letters alvast op maat gefiguurzaagd', zegt een woordvoerder. De Amsterdamse gemeenteraad heeft al een brief gekregen met het verzoek. 'We hopen dat we voor een symbolisch, bij onze kleine portemonnee passend, bedrag de letters over kunnen nemen.'