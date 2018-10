Ook woonwagenbewoners Zoetermeer voeren actie voor meer standplaatsen

ZOETERMEER - Woonwagenbewoners uit Zoetermeer hebben vrijdagavond actie gevoerd tegen de volgens hen slechte behandeling door de gemeente. Zij sloten zich daarmee aan bij acties in het hele land. De bewoners vinden dat gemeenten meer standplaatsen moeten creëren. Want daarvan zouden er nu veel te weinig zijn.

De woonwagenbewoners zetten ’s avonds omstreeks een uur of zeven een paar caravans neer op een veldje aan de Sumatra, dat ooit zou zijn gereserveerd voor woonwagens. Een stuk of twintig mensen namen daar vervolgens plaats.

Een delegatie van de actievoerders werd vervolgens op het politiebureau uitgenodigd voor een gesprek met burgemeester Charlie Aptroot, dat live was te volgen via mobiele telefoons. De burgemeester drong er bij de bewoners op aan het tijdelijke kamp te ontruimen. Als dat niet gebeurde, zou de politie worden ingezet om het terrein te ontruimen.



Nieuw gesprek

In ruil voor het opbreken van het tijdelijke kamp, komt er volgende week een nieuw gesprek tussen de gemeente en de woonwagenbewoners. Na enig overleg besloten de actievoerders de toezegging te accepteren. Maar wel met de belofte dat als het gesprek volgende week niets oplevert, zij hun caravans weer opnieuw aan de Sumatra gaan neerzetten. Omstreeks half twaalf waren de bewoners weer vertrokken van het veldje.

Volgens woordvoerder Wim Jansen is er in Zoetermeer een gebrek aan plekken voor woonwagenbewoners. Dat leidt er onder meer toe dat als jongeren op zichzelf willen gaan wonen, ze nergens terecht kunnen. 'We velen van ons zijn al jaren in overleg met de gemeente, maar er wordt geen gehoor aan gegeven.'



Vertrekken

Ook in andere gemeenten in ons land kwamen woonwagenbewoners in actie. In Den Haag bezetten ze sinds donderdag een terrein aan de Leyweg. De gemeente heeft hen opgedragen om zo snel mogelijk te vertrekken. Maar hier kondigden ze vrijdag aan dat niet te gaan doen. 'Daar hebben we vriendelijk voor bedankt. Wij hopen op een gesprek met de burgemeester of wethouder om te kijken of we verder kunnen komen,' aldus woordvoerder Joey Dewus .

De woonwagenbewoners willen met hun acties aandacht vragen voor het uitblijven van nieuw gemeentebeleid in diverse steden en dorpen. Eerder stopte minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het zogenoemde uitsterfbeleid. De minister wil dat de woonwensen van woonwagenbewoners meer gerespecteerd worden.