Gewonde bij steekpartij in Haagse Van Mierisstraat Bij een steekpartij in de Van Mierisstraat is een persoon gewond geraakt. | Foto: Regio 15

DEN HAAG - Bij een steekpartij in de Haagse Van Mierisstraat is in de nacht van vrijdag op zaterdag een persoon gewond geraakt.

Het incident, midden in de Schilderswijk, had rond half twee plaats. Een woordvoerder van de politie kon 's nachts nog niet vertellen wat er zich precies had voorgedaan. Wel kon hij bevestigen dat er iemand gewond was geraakt. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is ook niet duidelijk.