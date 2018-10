Bewoners Delftse Breestraat mogen zegje doen na gewelddadige incidenten

Schietpartij in Breestraat Delft op 9 oktober 2018 | Foto: Regio15

DELFT - Na de gewelddadige incidenten in en rond de Delftse Breestraat is er zaterdag een besloten bijeenkomst voor bewoners en ondernemers. Daar kunnen zij hun verhaal kwijt en vragen stellen, laat de gemeente weten. Het Openbaar Ministerie en de politie zijn aanwezig om vragen te kunnen beantwoorden.

Maandagochtend schoten agenten op een vluchtende verdachte die met een wapen voor een coffeeshop in de Breestraat stond. Ook eerder waren er incidenten in en rond het centrum.

Eind september is geschoten op een coffeeshop met een klein automatisch wapen en is ook geprobeerd te schieten op een andere coffeeshop. Bij een koffietent aan het Kalverbos, net buiten het centrum, werd begin augustus de crimineel Karel Pronk doodgeschoten. Al sinds april zijn er verschillende geweldsuitspattingen geweest in Delft, Omroep West heeft alle gebeurtenissen op een rijtje gezet.

