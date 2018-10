Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dode bij een sloot gevonden in Naaldwijk Dode aangetroffen in Naaldwijk (Foto: Regio15)

NAALDWIJK - Op de Meester Jan Tuningstraat in Naaldwijk is zaterdagochtend een dode aangetroffen. Het slachtoffer lag in of bij een sloot, meldt een woordvoerder van de politie. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf.

Forensische specialisten en de recherche hebben onderzoek gedaan. Het gebied is afgezet met linten en schermen. De Meester Jan Tuningstraat was vanwege het onderzoek afgesloten voor het verkeer.