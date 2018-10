Japanse Tuin op landgoed Clingendael weer tijdelijk open

DEN HAAG - De Japanse Tuin op het landgoed Clingendael in Den Haag opent weer tijdelijk de deuren voor het publiek. In de tuin zijn zeldzame bomen en planten te zien. Vanwege de kwetsbaarheid van de tuin blijft de tuin maar twee weken geopend.

De bijzondere tuin is aangelegd door Marguerite Mary Baronesse van Brienen rond 1910, de toenmalige eigenaresse van het landgoed. Japanse tuinen staan bekend om de bijzondere tuinornamenten, maar ook de wijze van aanleg, snoeien, het gebruik van stenen en de afwijkende plantensoorten zijn opvallende kenmerken. In de tuin groeien 100 verschillende soorten mos.

In 1954 kwam het landgoed Clingendael onder beheer van de gemeente Den Haag en stelde de tuin open voor het publiek. De oudste Japanse tuin van Nederland is tussen 13 oktober en 28 oktober dagelijks geopend van 10.00 uur tot en met 16.00 uur. Als er veel bezoekers zijn dan moet je mogelijk even wachten voor je de tuin in kan. Er mag namelijk maar een maximum aantal bezoekers tegelijkertijd de tuin in.