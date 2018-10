Race to Singapore: week van de waarheid voor Kiki Bertens

WATERINGEN - Deze week is de laatste kans voor Kiki Bertens om zich te plaatsen voor de WTA-finale. Er zijn twee manieren waarop de Wateringse tennisster zich kan plaatsen voor het prestigieuze eindtoernooi. De makkelijkste manier voor Bertens is om komende week de halve finale van het WTA-toernooi van Moskou te halen.

De WTA-finale is na de Grand Slams het belangrijkste tennistoernooi in het vrouwentennis. Dit jaar vindt het toernooi plaats van 21 tot en met 28 oktober. De beste acht speelsters van het kalenderjaar 2018 mogen eraan meedoen. Bertens staat op dit moment negende in de jaarranking, die bekend staat als de WTA-race to Singapore. Dat is wat anders dan de WTA-ranking: daar staat de Wateringse tiende.

Er zijn tot nu toe vijf speelsters zeker van een plek op het toernooi, namelijk: Simona Halep, Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Naomi Osaka en Petra Kvitova. Daarnaast is Sloane Stephens zo goed als zeker van deelname aan het toernooi waar de prijzenpot zeven miljoen euro bedraagt. Komende week is de laatste week dat speelsters zich kunnen kwalificeren voor het toernooi.

Dan zijn er dus nog twee tickets over. Bertens is daarvoor in een strijd verwikkeld met de Oekraïense Elina Svitolina en de Tsjechische Karolína Plísková. Bertens en Plísková spelen volgende week het tennistoernooi van Moskou. Svitolina laat haar racket een week met rust.

De stand in de WTA-race:



Svitolina 3850 punten

Plíšková 3840 punten

Bertens 3710 punten

Hoog aangeschreven toernooien zoals Wimbledon en Roland Garros leveren meer punten op dan het toernooi van Rosmalen of Linz. Dit kan al snel honderden punten schelen.

Bij het toernooi van Moskou dat Bertens en Plíšková volgende week allebei spelen zijn voor de winnaar 470 punten te verdienen, de verliezend finalist krijgt er 305, een halve finalist 185,en een kwartfinalist 100.

De ranglijst vanwordt opgebouwd door resultaten uit zestien toernooien die in 2018 zijn gespeeld:

180 punten overbruggen

Omdat de Oekraïense Svitolina geen toernooi speelt, zal er aan haar score niets meer veranderen. De slechtste prestatie van Bertens bij haar zestien toernooien is dertig punten. Die haalde ze vorige week op het toernooi van Linz. De afstand tussen Bertens en Svitolina is 140 punten. Bertens zal dus minstens 180 punten moeten halen wil ze Svitolina voorbijgaan. Die krijgt ze als ze de halve finale (185 punten) haalt. Dan is ze geplaatst voor de WTA-finals in Singapore.

Bertens kan ook Plíšková op de ranglijst inhalen. De slechtste prestatie bij één van de zestien toernooien voor de Tsjechische is 100 punten. Als ze in de kwartfinale of eerder wordt uitgeschakeld en Bertens haalt minstens de halve finale, dan is ze ook haar voorbij.



Toernooi van Moskou

Een andere manier voor Bertens om Singapore te halen is als Simona Halep niet meedoet aan het prestigeuze toernooi. De mondiale nummer één kampt met een hernia en gebruikt het toernooi van Moskou om te kijken of ze kan spelen.

Dat is dubbel voordelig voor Bertens. De Nederlandse is als vierde geplaats in Moskou, terwijl Halep als eerste is geplaatst. De twee kunnen elkaar in de Russische hoofdstad in de halve finale treffen. Mocht Halep te veel hinder ondervinden, dan zal ze al gestopt zijn in het toernooi. Waardoor Bertens een mindere tegenstander kan verwachten. Plíšková doet ook mee aan het toernooi in Rusland. Bertens kan haar in de finale pas tegenkomen. Dan zijn beide al zeker van deelname aan de WTA-finals in Singapore.



Bye voor de eerste ronde

Bertens kreeg door haar status als vierde geplaatste een vrijstelling voor de eerste ronde. Ze speelt later deze week tegen de Wit-Russische Aljaksandra Sasnovitsj of de Roemeense Mihaela Buzărnescu. Dat is in de achtste finale. Als ze die wint en de daaropvolgende kwarfinale, dan kan de Wateringse een vliegticket naar Singapore boeken,

