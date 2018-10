Deel dit artikel:













Hagenaar (34) aangehouden voor neersteken stadsgenoot (26) Archieffoto: ANP

DEN HAAG - Een 34-jarige Hagenaar is door de politie aangehouden vanwege een steekpartij in de Van Mierisstraat in Den Haag. Dat meldt de politie.

De politie kreeg rond 01.30 uur een melding van een vechtpartij in de Hobbemastraat. Agenten troffen in de naastgelegen Van Mierisstraat een gewonde 26-jarige Hagenaar aan. Het slachtoffer bleek te zijn gestoken en werd naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk had het slachtoffer ruzie met een aantal andere personen voor de steekpartij. De politie sluit niet uit dat er nog meer verdachten worden aangehouden.