Delftenaren maken zich zorgen om veiligheid na schietincidenten

DELFT - De golf van geweldsincidenten in de binnenstad van Delft, in het bijzonder bij coffeeshop The Game in de Breestraat, hakt er behoorlijk in bij omwonenden. Ze maken zich zorgen over hun veiligheid. Dat bleek zaterdag tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis van Delft.

OM, politie en burgemeester Marja van Bijsterveldt spraken in beslotenheid met zo’n twintig buurtbewoners. 'Het zijn mensen die zich zorgen maken: ben ik veilig op straat? En dat begrijp ik heel erg goed', zegt de burgemeester. Het is niet zo eenvoudig om die onrust weg te nemen. 'Op sommige onderdelen lukt dat wel, maar op sommige onderdelen ook niet', zegt Van Bijsterveldt. 'Het is ook denk ik de werkelijkheid; ik kan het niet afdwingen, die veiligheid.'

Voor één buurtbewoonster kwam het allemaal heel dichtbij. 'Een paar minuten voor de tweede aanslag liep ik met mijn 14-jarige dochter langs. Dat heeft wel indruk gemaakt.'



Reeks aanslagen

Ondertussen proberen de autoriteiten erachter te komen wat er achter de reeks van aanslagen van het afgelopen half jaar zit. 'De hoofdofficier van justitie heeft aangegeven dat het de eerste prioriteit is', zegt Van Bijsterveldt.

Er is in de afgelopen tijd al veel gedaan om de veiligheid te vergroten, wat er bij het incident van afgelopen maandag toe heeft geleid dat politie en bewaking snel ter plekke waren. Maar daarmee zijn de problemen niet opgelost. Van Bijsterveldt: 'We zullen in de komende tijd moeten kijken wat we daar aan zichtbare en onzichtbare zaken op aanvullen. Dat is echt een zaak van de politie en u zult begrijpen dat ik daar niet en publique over ga praten.'



Coffeeshop verplaatsen

De burgemeester heeft tot dusver aangegeven dat ze coffeeshop The Game niet wil sluiten; ze wil zich daar niet toe laten dwingen door criminelen. Maar de buurtbewoners hebben wel een andere suggestie: de coffeeshop verplaatsen, al is het maar gedurende het onderzoek. 'Omdat het duidelijk is dat er een soort verwevenheid is van de onder- en de bovenwereld', zegt de buurtbewoonster. 'We willen natuurlijk de bedrijfsvoering van de eigenaar van de coffeeshop niet aanvallen en we willen ook niet dat hij ermee ophoudt, maar we willen liever wel dat hij dat ergens anders doet.'

Of dat ook een optie is, laat burgemeester Van Bijsterveldt in het midden. 'Op dit moment zijn we in gesprek met de ondernemer en er zal gekeken moeten worden wat de mogelijkheden zijn.'



Burgemeester luistert goed

Ondanks de zorgen over de toekomst in en om de Breestraat, prijst de buurtbewoonster de inzet en betrokkenheid van de burgemeester. 'Ze heeft goed geluisterd. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij alle afwegingen meeneemt en dat ze haar best doet.'

