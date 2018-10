Deel dit artikel:













VVSB troosteloos onderaan na verlies tegen Jong Almere City VVSB-trainer Jack Honsbeek | foto: Orange Pictures

NOORDWIJKERHOUT - VVSB heeft in Flevoland het degradatieduel tegen Jong Almere met 3-2 verloren. Door het verlies staan de Noordwijkerhouters kansloos onderaan. Jong Vitesse is de ploeg die het dichtste bij staat in de rangschikking. De Arnhemmers hebben vier punten meer en een wedstrijd minder gespeeld.

Stijn Meijer strafte na een half uur geklungel in de Noordwijkerhoutse verdediging af met de 1-0. Daarna kwam VVSB gelukkig langzij. De eerste kans voor de Noordwijkerhouters werd namelijk meteen verzilverd door Lovette Felicia. De 1-1 was meteen de ruststand. Na rust kwam VVSB op voorsprong via Tommy Bekooij en leek het de eerste overwinning van de competitie te boeken. Alleen gooide Jong Almere City met doelpunten van Radinio Balker en Haji Adoma roet in het Noordwijkhoutse eten. Scoreverloop Jong Almere - VVSB: 3-2 (1-1): 1-0 Meijer, 1-1 Felicia, 1-2 Bekooij, 2-2 Balker, 3-2 Adoma