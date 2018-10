Deel dit artikel:













Honsbeek aangeslagen na nieuwe zeperd VVSB: 'Denk dat ik er nog een draai aan kan geven' VVSB-trainer Jack Honsbeek en keeper Ruben Valk | foto: Orange Pictures

NOORDWIJKERHOUT - Na de nederlaag tegen concurrent Jong Almere City FC (3-2) staat VVSB stijf onderaan in de tweede divisie. En dus pakken donkere wolken zich samen boven Noordwijkerhout. Jack Honsbeek was aangeslagen na de zoveelste zeperd dit seizoen. 'Ik denk dat ik er nog een draai aan kan geven, maar de vraag is in hoeverre ik nog de ruimte krijg, zo is het ook.'

Tegen Jong Almere City FC werkte VVSB een 1-0 achterstand weg, maar uiteindelijk stonden de bezoekers alsnog met lege handen. 'Ik maak me wel zorgen. We moeten eens in de spiegel kijken hoe wij staan te verdedigen', baalt Honsbeek. En hebben de spelers nog wel vertrouwen in de trainer? 'Dat zou je aan de spelers moeten vragen. Ik denk van wel, maar ik kan niet in de hoofden kijken van de spelers. We zijn er wel met volle energie mee bezig, het moet ook een keertje lukken', aldus Honsbeek, die er vanuit gaat dat hij volgende week zaterdag gewoon op de bank zit bij VVSB. LEES OOK: Noordwijk-spits Van Staveren na winnend doelpunt: 'zing een moppie, dauw een paar biertjes'