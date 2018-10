Deel dit artikel:













VIDEO: Motorrijder Robbie Maddison racet over water Haagse grachten De coureur scheurt over het water langs volle terrassen in Den Haag (Foto: Red Bull Content Pool) Stuntrijder Robbie Maddison rijdt met zijn crossmotor over het water aan de Bierkade in Den Haag (Foto: Red Bull Content Pool) Stuntrijder Robbie Maddison rijdt met zijn crossmotor over het water de Haagse grachten (Foto: Red Bull Content Pool) Stuntrijder Robbie Maddison rijdt met zijn crossmotor over het water aan de Bierkade in Den Haag (Foto: Red Bull Content Pool)

DEN HAAG - Een niet alledaags beeld: een motorrijder die over het water van de Haagse grachten scheurt langs volle terrassen. Het gaat om stuntcoureur Robbie Maddison, die bekend is van zijn stunts in de James Bondfilm Skyfall. Hij deed de Haagse wateren aan in voorbereiding van de Red Bull Knockout op Scheveningen op zaterdag 10 november.

Hij reed over de grachten voor een opname van een promofilm voor de race. In de clip moet het lijken alsof hij vanuit het centrum van Den Haag naar Scheveningen rijdt. In november start hij op het Scheveningse strand met 999 andere coureurs aan de loodzware motorrace. In 2016 was het strand ook al het toneel van de Red Bull Knockout, daar kwamen toen ruim 70.000 mensen op af.