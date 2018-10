Recordwarmte op 13 oktober: 25 graden in de regio

VOORSCHOTEN - Niet eerder sinds het begin van de weermetingen is het op 13 oktober zo warm geweest. Bij het meetstation in Voorschoten werd het zaterdagmiddag 25 graden.

Bij een temperatuur van 25 graden of hoger wordt gesproken van een zomerse dag. Daarvan hebben we er dit jaar met vandaag meegerekend 55 gehad. Ook dat is een record. Het vorige record stamt uit 2006. Toen waren er 51 zomerse dagen.

Het mooie weer is voor onder meer strandexploitanten goed nieuws. 'Dit is de beste zomer ooit - dat denk ik wel', zegt Stephan van der Stee van Strand Nederland, de belangenorganisatie van strandpaviljoenhouders.



100 procent meer omzet

Hij schat dat de exploitanten deze recordzomer tussen de 10 procent en sommigen zelfs bijna 100 procent meer omzet hebben gedraaid. Precieze omzetcijfers van zijn leden heeft Van der Stee nog niet. 'Maar iedereen heeft in de plus gedraaid. Als je met zo'n zomer je omzet niet weet te verbeteren, dan kun je beter iets anders gaan doen.'

Van de 321 strandtenten staan er 163 permanent langs de kust, zoals in Scheveningen, Katwijk, Noordwijk, Zandvoort, Hoek van Holland en Zeeland. Van de 158 tijdelijke paviljoens is inmiddels ongeveer de helft weggehaald.

