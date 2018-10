FC Lisse blokkeert Friese voetbalmachine van Harkema en pakt de volle buit

Bert Koomen (FC Lisse) in duel met Henny Bouius (Harkemase Boys) | Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - FC Lisse heeft Harkemase Boys met 2-0 verslagen. Lisse neemt door de overwinning afstand van de onderste regionen. De doelpunten werden netjes verdeeld over beide helften.

Na een helft voetballen stond het op Ter Specke 1-0 voor FC Lisse. Valk kopte na iets meer dan een half uur een voorzet binnen. Daarna drong Harkema nog wel aan, maar kon Lisse de voorsprong meenemen naar de rust.

De tweede helft breidde Rowdy van der Putten de score van de gastheren uit door een strafschop te benutten. De wedstrijd was daarna wel gespeeld in Lisse. Harkema kon geen vuist maken en Lisse vond het wel best.

Scoreverloop FC Lisse - Harkemase Boys 2-0 (1-0): 1-0 Valk, 2-0 Van der Putten