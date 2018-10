Nick van Staveren knalt koploper Noordwijk langs DOVO

NOORDWIJK - Noordwijk heeft door een doelpunt van Nick van Staveren in blessuretijd van DOVO gewonnen. De spits schoot na 92 minuten voetballen de bevrijdende 3-2 op het scorebord. Even later bepaalde Denzel James de eindstand op 4-2.

Joshua Patrick was de grote man aan Veenendaalse zijde met twee doelpunten. De topscorer van de derde divisie schoot de Utrechters na tien minuten spelen via een knappe counter op voorsprong. Daarna kwam Noordwijk via een schitterende vrije trap van Thomas Reynaers gelijk en via een treffer van Martijn le Congé zelfs op voorsprong. 1-2 was tevens de ruststand.



Daarna was het de beurt aan Patrick met twee treffers. Althans, dat was de Veenendaalse gedachte. De scheidrechter gooide bij de tweede treffer roet in het eten en keurde de Utrechtse 3-2 af. Hierdoor gingen beide ploegen met een gelijke stand richting blessuretijd. Toen was het de beurt aan Van Staveren die uit een afgeslagen bal de 3-2 maakte.

Scoreverloop DOVO - VV Noordwijk 2-4 (1-2): 1-0 Patrick, 1-1 Reynaers, 1-2 Le Conge, 2-2 Patrick, 2-3 Van Staveren 2-4 James