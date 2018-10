Kijken bij archeologische vondsten Rotterdamsebaan

Kinderen leren vechten als een Romein of iemand uit Middeleeuwen | Foto: Projectorganisatie Rotterdamsebaan

DEN HAAG - Spullen die tijdens de aanleg van de Rotterdamsebaan zijn gevonden, kunnen dit weekend worden aanschouwd. Zaterdag en zondag zijn in het hele land de Nationale Archeologiedagen.

Bij de werkzaamheden zijn veel vondsten gedaan. De spullen staan niet alleen in vitrines, bezoekers kunnen ook in een 'virtuele omgeving' de vondsten bekijken. Vanachter een computer kunnen bezoekers door een virtueel museum wandelen en alles te weten komen over de vondsten.

Voor kinderen zijn er ook workshops. Ze kunnen leren vechten als Romeinen of mensen uit de Middeleeuwen.



Verhaal achter eigen oude spullen

Wie nog oude spullen thuis heeft liggen en wil weten wat het verhaal erachter is, kan ze meenemen.

De vondsten zijn tussen 12.00 uur en 17.00 uur te bekijken bij Trefpunt Rotterdamsebaan (Binckhorstlaan 340). De toegang is gratis.