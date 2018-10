Katwijk loopt zich stuk op Rotterdams keeperstalent

KATWIJK - De achtienjarige doelman Jomar Gomes heeft er eigenhandig voor gezorgd dat Katwijk op 1-1 bleef steken tegen Jong Sparta. De goalie was een voordurende sta-in-de-weg voor de kampioen van vorig seizoen. Alleen Norair Mamedov wist de jonge keeper te verschalken. Dit was onvoldoende omdat Gianni dos Santos voor de Rotterdammers scoorde.

De eerste helft eindigde Katwijk met twee geblesseerde spelers. Topspits Marciano Mengerink moest in de rust naar de kant, terwijl Michiel van Dam halverwege de eerste helft al noodgedwongen de kleedkamers opzocht. Er werd tijdens het eerste bedrijf niet gescoord.

Alle hoogtepunten in het duel vielen in de 72ste en 73ste minuut toen Mamedov de Oranjehemden op voorsprong schoot en bijna een minuut later Dos Santos de stand gelijktrok. Daarna probeerde Katwijk nog wel om de winnende te maken, maar Gomes was continue een sta in de weg voor de ploeg van interim-trainer Cees Bruinink.

Scoreverloop Katwijk - Jong Sparta 1-1 (0-0): 1-0 Mamedov, 1-1 Dos Santos

