Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zegekar Rijnsburgse Boys loopt schade op in de Betuwe Een voorzet van Jordy Strooker (Rijnsburgse Boys) wordt door Shurmey Felomina geblokkeerd | Foto: Orange Picture

DEN HAAG - Rijnsburgse Boys heeft de uitwedstrijd tegen FC Lienden met 3-1 verloren. 'De Uien' moeten hierdoor het tweede verlies in de competitie slikken. De vorige drie wedstrijden werden gewonnen. De ploeg had zich vorige week in de top van de competitie gemeld, maar moet even pas op de plaats maken.

Lienden dicteerde de eerste helft het spel in de Betuwe. Niet geheel onterecht kwamen de Gelderlanders op 1-0 vlak voor de thee. Rijnsburgse Boys drong vlak na rust wel aan voor een doelpunt maar stuitte steeds op de verdediging en keeper van Lienden. Daarna maakte Lienden snel de tweede en derde treffer van de wedstrijd en was het gedaan. De treffer van Joël Tillema was vooral voor de statistieken. Scoreverloop FC Lienden - Rijnsburgse Boys 3-1 (1-0): 1-0 Versteeg, 2-0 Wiafe, 3-0 Itezar, 3-1 Tillema LEES OOK: VVSB troosteloos onderaan na verlies tegen Jong Almere City