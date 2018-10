Noordwijk-spits Van Staveren na winnend doelpunt: 'zing een moppie, dauw een paar biertjes'

DEN HAAG - Noordwijk kroop zaterdag in de uitwedstrijd bij DOVO door het oog van de naald. De koploper van de derde divisie won in blessuretijd met 4-2 en de derde Noordwijkse goal kwam van de voet van Nick van Staveren. 'Blij dat ik eindelijk weer belangrijk ben voor de ploeg', glunderde hij na afloop.

Even daarvoor was een goal van DOVO bij een 2-2 stand nog afgekeurd. 'Ik weet niet wat daar aan vooraf ging, daar kan ik niet over oordelen, maar wij waren dominant in het spel. We hadden wel een aantal keren scherper moeten zijn, maar over de gehele wedstrijd zijn wij de terechte winnaar.'

Van Staveren staat bekend als sfeermaker bij Noordwijk en houdt van zingen. 'Ik zing af en toe wel een moppie, ik houd van gezelligheid', lacht hij. 'Ik ben niet iemand die gefocust is op één ding voor de wedstrijd. Je moet plezier maken. Op het veld gaat de knop wel om, maar daarbuiten moet het leven toch één groot feest zijn. Dus we gaan er zo weer een paar biertjes in dauwen.'

