Zo'n 200 mensen bij herdenkingstocht voor doodgeschoten Zoetermeerder (18) De Breestraat Delft afgesloten voor onderzoek nadat de politie op een verdacht persoon schoot | Foto: Omroep West

ZOETERMEER - Zo'n 200 vrienden en kennissen van de 18-jarige man uit Zoetermeer die maandag aan een schotwond overleed, liepen zaterdag mee in een herdenkingstocht. De 18-jarige man werd 's ochtends vroeg gewond achtergelaten bij het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer. Later overleed hij. Mogelijk had de man iets te maken met een schietpartij eerder die ochtend in de Breestraat in Delft.

Geschreven door Anniek Enthoven

Politie- en rechtbankverslaggever

De herdenkingstocht voor de overleden Zoetermeerder startte om 19:00 uur in een parkje in de wijk Seghwaert. Vrienden droegen een zwarte trui met voorop een foto van de 18-jarige man en achterop de tekst: 'Only the good ones die young 8-10-2018'. Sommige mensen hadden witte ballonnen bij zich. De wandeling ging naar de wijk Palenstein, 'bij de bankjes waar hij altijd te vinden was met zijn vrienden', volgens de organisatie. De overleden Zoetermeerder was de zoon van een politieagent. Hij zat op het mboRijnland in Zoetermeer. Hij volgde daar een opleiding op niveau 3.

Scooter beschoten Kort voordat de 18-jarige man maandag gewond werd afgezet bij het ziekenhuis, schoot de politie in Delft op twee mannen. Zij waren rond 05:00 uur de Breestraat ingereden op een scooter. Een van hen stapte af en haalde iets tevoorschijn dat leek op een wapen. Mogelijk wilden ze coffeeshop The Game beschieten. De coffeeshop was al twee keer eerder het doelwit van een aanslag. Een surveillerende agent die in een onherkenbare auto reed, besloot in te grijpen en schoot verschillende keren. Vermoedelijk is de 18-jarige man uit Zoetermeer daarbij geraakt door een politiekogel. De twee verdachten gingen ervandoor op een scooter.

Rijksrecherche Het Openbaar Ministerie kan het verband tussen de schietpartij in Delft en de doodgeschoten Zoetermeerder niet bevestigen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het is niet bekend wanneer er meer duidelijkheid komt.