Leidse jihadist Reda N. voor de rechter

DEN HAAG - De Leidse jihadist Reda N. (24) staat maandag voor het eerst voor de rechter. Het gaat om een niet-inhoudelijke zitting, die dient in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. N. wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het werven van nieuwe leden voor de gewapende strijd in Syrië.

Reda N. werd in juli op Schiphol gearresteerd, toen hij uit Turkije terugkeerde. Daar was hij eerder dit jaar al veroordeeld tot een celstraf van 6 jaar en 8 maanden, wegens lidmaatschap van een terreurorganisatie. In afwachting van zijn hoger beroep was hij vrij. Sinds zijn arrestatie op Schiphol zit hij in een Nederlandse cel.

N. zou in de zomer van 2014 naar Syrië zijn gereisd en daar hebben deelgenomen aan de gewapende jihadistische strijd, denkt het Openbaar Ministerie (OM). Hij werd eind 2016, samen met een andere Nederlandse jihadist aangehouden door de Turken, nadat hij vanuit Syrië de grens met Turkije overstak.





Vervolging in Nederland

Onduidelijk was of N. ook in Nederland vervolgd zou kunnen worden, maar het OM denkt dat dat mogelijk is. Reda N. heeft de door de Turkse rechter opgelegde straf nog niet volledig uitgezeten en het buitenlandse vonnis is niet onherroepelijk.