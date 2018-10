Elso Reedijk opnieuw aangehouden, nu om 'dreigende situatie'

TER HEIJDE - Elso Reedijk uit Ter Heijde is zaterdagavond door een arrestatieteam aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie werd hij opgepakt vanwege een 'dreigende situatie'. Wat er precies aan de hand was, kon de politie niet zeggen.

Begin deze week werd hij ook al opgepakt. Toen omdat hij zijn huis had vernield. Vrijdag werd hij weer vrijgelaten.

Reedijk vernielde zijn huis nadat de rechter had besloten dat hij na 25 jaar het pand aan de Piet Heinstraat uit moest. Tijdens een onderzoek naar een vermeende schietpartij vond de poltie 3,6 kilo henneptoppen in zijn badkamer en onder de trap. Woningcorporatie Arcade wilde Reedijks huurcontract opzeggen, omdat hij zich met de hennepteelt niet aan de regels hield.



Steun

Arcade heeft het huis daarna dichtgetimmerd. Buurtbewoners, die Reedijk al langer steunen, hebben op de dichtgetimmerde ramen slogans en leuzen gekalkt. 'Hier hoort Elso Reedijk' en 'Was dit nodig voor dat beetje softdrugs?' zijn de boodschappen aan de burgemeester van de gemeente Westland en de woningcorporatie.

Zaterdagavond werd Reedijk aangehouden in een andere woning in Ter Heijde. Meer kon de woordvoerder er niet over zeggen.

