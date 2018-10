Memphis Depay helpt Oranje langs Duitsland

MOORDRECHT - Moordrechter Memphis Depay was met een treffer vijf minuten voor tijd belangrijk voor het Nederlands elftal. Het was de 2-0 tegen Duitsland. Oranje won uiteindelijk met 3-0 van de Oosterburen. Hagenaar Nathan Aké viel een kwartier voor tijd in bij het elftal van Ronald Koeman.

De andere doelpunten kwamen Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk. De wedstrijd was in het kader van de Nations League. In dit landentoernooi zit Nederland in een poule met Frankrijk en Duitsland. Nederland staat tweede achter Frankrijk in de groep.

Memphis scoorde tegen de Oosterburen zijn twaalfde doelpunt in 41 interlands. De spits van Olympique Lyon en Oranje schoot in blessuretijd ook nog op de lat. Voor Aké was het zijn achtste interland. Hij staat op één doelpunt voor het Nederlands elftal.



Afscheid Dirk Kuijt

Na de interland werd er afscheid genomen van oud-internationals Dirk Kuijt en Rafaël van der Vaart. De Katwijker Kuijt speelde 104 interlands en 24 interlands.

